Порядок денний ВР: законопроект про ЖКП та ратифікація Пан-Євро-Мед

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути у другому читанні законопроект про житлово-комунальні послуги та ратифікувати низку угод. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути проект Закону про внесення змін до закону України “Про фізичну культуру і спорт” (щодо уточнення деяких положень) та проект постанови щодо запровадження з 2018 року стипендій для осіб, які проходитимуть стажування у парламенті.

Крім цього Рада планує визначитися щодо низки проектів постанов, щодо премій та стипендій ВР талановитим молодим вченим.

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Так, до порядку денного включено ряд питань про ратифікацію. Зокрема, Проект Закону про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком (№ 1-1/525), Проект Закону про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження (№ 1-1/642), Проект Закону про ратифікацію Угоди про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК (№ 1-1/551), Проект Закону про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA) (№ 1-1/619).

Також Рада планує розглянути  у першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (щодо уточнення деяких положень) (№ 1417/0/2-17) та проект Постанови про деякі питання реалізації статті 48 Закону України "Про державну службу" в Апараті Верховної Ради України (проект н.д. В.Карпунцова).

Крім того парламентарі розглянуть у другому читанні проект Закону про житлово-комунальні послуги, проект Постанови про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2016 рік, проект Постанови про призначення у 2017 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених.

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