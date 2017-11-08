Повестка дня ВР: законопроект о ЖКУ и ратификация Пан-Евро-Мед

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 53097 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120839 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104568 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107270 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 106059 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97698 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104683 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102340 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Повестка дня ВР: законопроект о ЖКУ и ратификация Пан-Евро-Мед

Киев  •  УНН

 • 9612 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть во втором чтении законопроект о жилищно-коммунальных услугах и ратифицировать ряд соглашений. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно уточнения некоторых положений) и проект постановления о введении с 2018 года стипендий для лиц, которые будут проходить стажировку в парламенте.

Кроме этого Рада планирует определиться по ряду проектов постановлений, о премиях и стипендиях ВР талантливым молодым ученым.

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Так, в повестку дня включен ряд вопросов о ратификации. В частности, проект закона о ратификации Финансового соглашения (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 1-1/525), проект закона о присоединении Украины к Региональной конвенции о пан-евро-средиземноморские преференциальные правила происхождения (№ 1-1/642), проект закона о ратификации Соглашения о поощрении и защите инвестиций между Украиной и Фондом международного развития ОПЕК (№ 1-1/551), проект закона о присоединении Украины к Уставу международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) ( № 1-1/619).

Также Рада планирует рассмотреть в первом чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" (относительно уточнения некоторых положений) (№ 1417/0/2-17) и проект Постановления о некоторых вопросах реализации статьи 48 Закона Украины "о государственной службе" в Аппарате Верховной Рады Украины (проект н.д. В.Карпунцова).

Кроме того парламентарии рассмотрят во втором чтении проект Закона о жилищно-коммунальные услуги, проект постановления о присуждении Премии Верховной Рады Украины самым талантливым молодым ученым в области фундаментальных и прикладных исследований и научно-технических разработок по 2016, проект постановления о назначении в 2017 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых.

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