Порушення у роботі харчоблоку виявили у Житомирській гімназії, де масово отруїлись діти
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 січня. УНН. У Житомирській гуманітарній гімназії № 23 виявили порушення у роботі харчоблоку. Про це проінформували у прес-службі ДУ "Житомирський лабораторний центр", повідомляє УНН.
Під час перевірки фахівці виявили порушення законодавства у санітарній сфері.
“Під час обстеження в Житомирській гуманітарній гімназії № 23 виявлені порушення санітарного законодавства — порушується поточність виробничого процесу на харчоблоці (частково розроблювальні столи та інвентар непромарковані), порушуються регламенти приготування дезрозчинів та дезінфекційного режиму на харчоблоці, умови зберігання прибирального інвентарю, неякісно проведене прибирання на харчоблоці. 21.01.17р. на об’єкті виникнення спалаху проведена заключна дезінфекція силами Житомирського міськрайонного відділу ДУ „Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України“”, — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у лікарнях залишаються ще четверо дітей, які отруїлись у гімназії на Житомирщині.