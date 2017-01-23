Нарушения в работе пищеблока обнаружили в Житомирской гимназии, где массово отравились дети

Во время проверки специалисты выявили нарушения законодательства в санитарной сфере.

"При обследовании в Житомирской гуманитарной гимназии № 23 выявлены нарушения санитарного законодательства - нарушается поточность производственного процесса на пищеблоке (частично разрабатываемые столы и инвентарь непромарковани), нарушаются регламенты приготовления дезрастворов и дезинфекционного режима в пищеблоке, условия хранения уборочного инвентаря, некачественно проведена уборка на пищеблоке . 21.01.17р. на объекте возникновения вспышки проведена заключительная дезинфекция силами Житомирского районного отдела ГУ "Житомирский областной лабораторный центр МЗ Украины" ", - сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УНН, в больницах остаются еще четверо детей, что отравились в гимназии в Житомирской области .