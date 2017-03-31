Порушення режиму товарообміну з ОРДЛО зведено до нуля - МВС

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Зведена до нуля можливість порушувати встановлений режим перетину товарами на Донбасі. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.

Так оцінив роботу всіх служб України з дотримання рішення Ради безпеки і оборони з перекриття всіх шляхів товарообміну з тимчасово окупованою територією представник МВС України, який прибув на Донеччину з триденним візитом.

“Є чутки, що масово рухається „контрабандний“ товар, незалежно від того, що згідно з рішенням РНБО перекриті ці всі стежки і всі основні дороги, які ведуть на непідконтрольну Україні територію. Я хотів би це категорично спростувати. Ми передбачаємо, що може бути таке, що люди стежками виносять якусь незначну кількість товару, але говорити, що це принципово загрожує національній безпеці, обороні, чи принципово впливає на ситуацію з блокуванням, ми не можемо”, — зазначив радник голови МВС Іван Варченко.

Крім того, представник МВС проінспектував функціонування пунктів пропуску та перевірив забезпечення розробленого плану заходів від Маріуполя до Станиці Луганської.

“Всі розмови навколо неналежного забезпечення рішення РНБО грають лише на користь ворогові. Це не сприяє довірі ні до Збройних Сил України, ні до інших силових структур і є неправильним в країні, яка воює, там, де люди повинні бути впевненими в тому, що усі структури покликані захищати права і свободи громадян. Я пройшов усі місця від крайньої півночі лінії розмежування до найнижчої точки, і можу сказати, що скрізь ситуація знаходиться під контролем”, — наголосив на завершення візиту Іван Варченко.

Нагадаємо, 15 березня 2017 року у зв’язку з блокадою залізничних сполучень РНБО вирішила тимчасово повністю припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення.

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