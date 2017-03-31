Нарушение режима товарообмена с ОРДЛО сведено к нулю - МВД

Так оценил работу всех служб Украины по соблюдению решения Совета безопасности и обороны по перекрытию всех путей товарообмена с временно оккупированной территорией представитель МВД Украины, прибывший в Донецкую область с трехдневным визитом.

"Есть слухи, что массово движется" контрабандный "товар, независимо от того, что согласно решению СНБО перекрыты все эти тропы и все основные дороги, ведущие на неподконтрольную Украины территорию. Я хотел бы это категорически опровергнуть. Мы предполагаем, что может быть такое, что люди тропами выносят какую-то незначительное количество товара, но говорить, что это принципиально угрожает национальной безопасности, обороне, или принципиально влияет на ситуацию с блокировкой, мы не можем ", - отметил советник главы МВД Иван Варченко.

Кроме того, представитель МВД проинспектировал функционирования пунктов пропуска и проверил обеспечение разработанного плана мероприятий от Мариуполя до Станицы Луганской.

"Все разговоры вокруг ненадлежащего обеспечения решения СНБО играют только на пользу врагу. Это не способствует доверию ни в Вооруженные Силы Украины, ни к другим силовым структурам и неправильно в стране, воюющей, там, где люди должны быть уверены в том, что все структуры призваны защищать права и свободы граждан. Я прошел все места от крайнего севера линии разграничения до самой низкой точки, и могу сказать, что везде ситуация находится под контролем ", - подчеркнул в завершение визита Иван Варченко.

Напомним, 15 марта 2017 в связи с блокадой железнодорожных сообщений СНБО решила временно полностью прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.