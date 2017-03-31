Нарушение режима товарообмена с ОРДЛО сведено к нулю - МВД

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 60053 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106927 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164378 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120660 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119117 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113928 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105185 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107282 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103745 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156293 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нарушение режима товарообмена с ОРДЛО сведено к нулю - МВД

Нарушение режима товарообмена с ОРДЛО сведено к нулю - МВД

Киев  •  УНН

 • 14343 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сведена к нулю возможность нарушать установленный режим пересечения товарами на Донбассе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД.

Так оценил работу всех служб Украины по соблюдению решения Совета безопасности и обороны по перекрытию всех путей товарообмена с временно оккупированной территорией представитель МВД Украины, прибывший в Донецкую область с трехдневным визитом.

"Есть слухи, что массово движется" контрабандный "товар, независимо от того, что согласно решению СНБО перекрыты все эти тропы и все основные дороги, ведущие на неподконтрольную Украины территорию. Я хотел бы это категорически опровергнуть. Мы предполагаем, что может быть такое, что люди тропами выносят какую-то незначительное количество товара, но говорить, что это принципиально угрожает национальной безопасности, обороне, или принципиально влияет на ситуацию с блокировкой, мы не можем ", - отметил советник главы МВД Иван Варченко.

Кроме того, представитель МВД проинспектировал функционирования пунктов пропуска и проверил обеспечение разработанного плана мероприятий от Мариуполя до Станицы Луганской.

"Все разговоры вокруг ненадлежащего обеспечения решения СНБО играют только на пользу врагу. Это не способствует доверию ни в Вооруженные Силы Украины, ни к другим силовым структурам и неправильно в стране, воюющей, там, где люди должны быть уверены в том, что все структуры призваны защищать права и свободы граждан. Я прошел все места от крайнего севера линии разграничения до самой низкой точки, и могу сказать, что везде ситуация находится под контролем ", - подчеркнул в завершение визита Иван Варченко.

Напомним, 15 марта 2017 в связи с блокадой железнодорожных сообщений СНБО решила временно полностью прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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