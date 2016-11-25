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Порушення ліцензійних вимог з боку логістично-фармацевтичних компаній шкодить міжнародному іміджу країни — експерт

Київ • УНН

 • 8404 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Загалом на предмет додержання ліцензійних вимог, компанії, які займаються зберіганням та перевезенням ліків переважно міжнародних виробників, має перевіряти Держлікслужба. З тими логістично-фармацевтичними комплексами, які не дотримуються ліцензійних вимог, не буде працювати іноземний постачальник лікарських засобів. Більше того, якщо такі порушення виявляються, то це шкодить іміджу України на міжнародній арені. Про це у коментарі УНН зазначив голова Громадської ради при МОЗ України Максим Іонов.

Порушення ліцензійних вимог з боку логістично-фармацевтичних компаній шкодить міжнародному іміджу країни — експерт

Так, за словами експерта, логістично-фармацевтичні компанії контролюються Держлікслужбою. І якщо є будь-які порушення ліцензійних умов, то вони обов’язково мають бути зафіксовані або оприлюднені.

“У принципі, більшого контролю і не потрібно. Ви ж не забувайте, що є ще і вітчизняний ринок, який не потребує дистриб’юторів, тобто вони самі займаються нашим вітчизняним ринком.

Я вважаю, що міжнародні компанії не дозволять собі працювати з дистриб'юторами, які не виконують умов міжнародних стандартів. І навіть якщо якісь порушення і були, однозначно потрібно звертатися до Держлікслужби”, — сказав він і додав, що недотримання ліцензійних вимог окремими компаніями негативно впливає на міжнародний імідж країни.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами В.Князевича, стан “постійної реорганізації” Держлікслужби дозволяє недобросовісним компаніям отримувати надприбутки.

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