Порушення ліцензійних вимог з боку логістично-фармацевтичних компаній шкодить міжнародному іміджу країни — експерт

Так, за словами експерта, логістично-фармацевтичні компанії контролюються Держлікслужбою. І якщо є будь-які порушення ліцензійних умов, то вони обов’язково мають бути зафіксовані або оприлюднені.

“У принципі, більшого контролю і не потрібно. Ви ж не забувайте, що є ще і вітчизняний ринок, який не потребує дистриб’юторів, тобто вони самі займаються нашим вітчизняним ринком.

Я вважаю, що міжнародні компанії не дозволять собі працювати з дистриб'юторами, які не виконують умов міжнародних стандартів. І навіть якщо якісь порушення і були, однозначно потрібно звертатися до Держлікслужби”, — сказав він і додав, що недотримання ліцензійних вимог окремими компаніями негативно впливає на міжнародний імідж країни.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами В.Князевича, стан “постійної реорганізації” Держлікслужби дозволяє недобросовісним компаніям отримувати надприбутки.