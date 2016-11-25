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Нарушение лицензионных требований со стороны логистическо-фармацевтических компаний вредит международному имиджу страны - эксперт

Киев • УНН

 • 8404 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В целом на предмет соблюдения лицензионных требований компании, которые занимаются хранением и перевозкой лекарств преимущественно международных производителей, должна проверять Гослекслужба. С теми логистическо-фармацевтическими комплексами, которые не соблюдают лицензионных требований, не будет работать иностранный поставщик лекарственных средств. Более того, если такие нарушения выявляются, то это вредит имиджу Украины на международной арене. Об этом в комментарии УНН сказал глава Общественного совета при Минздраве Украины Максим Ионов.

Нарушение лицензионных требований со стороны логистическо-фармацевтических компаний вредит международному имиджу страны - эксперт

Так, по словам эксперта, логистически-фармацевтические компании контролируются Гослекслужбой. И если есть какие-либо нарушения лицензионных условий, то они обязательно должны быть зафиксированы или обнародованы.

"В принципе, большего контроля и не нужно. Вы же не забывайте, что есть еще и отечественный рынок, не требующий дистрибьюторов, то есть они сами занимаются нашим отечественным рынком.

Я считаю, что международные компании не позволят себе работать с дистрибьюторами, которые не выполняют условий международных стандартов. И даже если какие-то нарушения и были, однозначно нужно обращаться к Гослекслужбе", - сказал он и добавил, что несоблюдение лицензионных требований отдельными компаниями негативно влияет на международный имидж страны.

Напомним, как сообщал УНН, по словам В.Князевича, состояние "постоянной реорганизации" Гослекслужбы позволяет недобросовестным компаниям получать сверхприбыли.

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