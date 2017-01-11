Поруч із Землею пролетів невеликий астероїд

Вчені вдалося виявити цей об'єкт всього за пару днів до зближення, оскільки розмір його не так і великий.

Номер астероїда - 2017 AG13, він пройшов на відстані 385 000 кілометрів від Землі.

Зазначається, що діаметр астероїда, за оцінками фахівців з Кембриджа, становить від 11 до 34 метрів.

Як повідомляв УНН, метеорит вибухнув над Архангельськом.