Поруч із Землею пролетів невеликий астероїд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Відносно невеликий астероїд пролетів повз Землю 9 січня, передає УНН з посиланням на space.com.
Вчені вдалося виявити цей об'єкт всього за пару днів до зближення, оскільки розмір його не так і великий.
Номер астероїда - 2017 AG13, він пройшов на відстані 385 000 кілометрів від Землі.
Зазначається, що діаметр астероїда, за оцінками фахівців з Кембриджа, становить від 11 до 34 метрів.
Як повідомляв УНН, метеорит вибухнув над Архангельськом.