Рядом с Землей пролетел небольшой астероид
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Относительно небольшой астероид пролетел мимо Земли 9 января, передает УНН со ссылкой на space.com.
Ученым удалось обнаружить этот объект всего за пару дней до сближения, поскольку размер его не так велик.
Номер астероида - 2017 AG13, он прошел на расстоянии 385 тыс. км от Земли.
Отмечается, что диаметр астероида, по оценкам специалистов из Кембриджа, составляет от 11 до 34 метров.
Как сообщал УНН, метеорит взорвался над Архангельском .