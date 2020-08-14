Португальські порти передають у концесію
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Контейнерний термінал найбільшого португальського порту Сінеш передадуть у концесію, передає УНН із посиланням на portstrategy.com.
Тендер на розширення інфраструктури контейнерного терміналу вже оголошено. Передбачається, що шляхом концесії біля терміналу буде відбудований причал довжиною 204 метри, і пірс довжиною 1150 метрів. Для цього португальці шукають інвестиції у розмірі 16,5 млн євро.
"Планується збільшити спроможність терміналу приймати кілька мегавантажів одночасно", - йдеться у повідомленні.
Порт Сінеш передають у концесії частинами. Так, у лютому поточного року португальці уклали контракт з місцевою компанією Conduril - Engenharia SA. Вартість договору - 72 млн євро, приймаючи його умови компанія зобов'язалася розширити східний пірс порту на 750 метрів.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про передачу у концесію порту "Ольвія" (Миколаїв) на наступному тижні. Концесіонером стала компанія QTerminals держави Катар. У розвиток порту катарська компанія повинна буде вкласти близько 3,4 млрд грн прямих інвестицій, відраховувати державі не менше 82 млн грн на рік, а також вкласти 80 млн грн у розвиток Миколаєва.