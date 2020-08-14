Португальские порты передают в концессию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Контейнерный терминал крупнейшего португальского порта Синиш передадут в концессию, передает УНН со ссылкой на portstrategy.com.
Тендер на расширение инфраструктуры контейнерного терминала уже объявлен. Предполагается, что путем концессии возле терминала будет отстроен причал длинною 204 метра, и пирс длинною 1150 метров. Для этого португальцы ищут инвестиции в размере 16,5 млн евро.
"Планируется увеличить способность терминала принимать несколько мегагрузов одновременно", - говорится в сообщении.
Порт Синиш передают в концессии частями. Так, в феврале текущего года португальцы заключили контракт с местной компанией Conduril - Engenharia SA. Стоимость договора – 72 млн евро, принимая его условия компания обязалась расширить восточный пирс порта на 750 метров.
Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о передаче в концессию порта "Ольвия" (Николаев) на следующей неделе. Концессионером стала компания QTerminals государства Катар. В развитие порта катарская компания должна будет вложить около 3,4 млрд грн прямых инвестиций, отчислять государству не менее 82 млн грн в год, а также вложить 80 млн грн в развитие Николаева.