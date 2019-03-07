"Порту" в овертаймі здобув перепустку до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Представник Португалії “Порту” в домашній зустрічі переміг римську “Рому” у протистоянні 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
На 26 хвилині баталії Маноласа “пограбували” на половині поля “Роми”. Корона з м’ячем увійшов до штрафної, знайшов передачею Марегу і уродженець Малі прицільно прострілив на Соареса, якому залишилось тільки підставити ногу. До відпочинку “вовки” відігралися. Дієго Перотті був збитий у підкаті Мілітао у чужому штрафному — Де Россі реалізував 11-метровий.
На 52 хвилині Марега з кількох метрів розстріляв воротаря Ольсена ударом зльоту — 2:1. Оскільки перша гра в Римі закінчилася на користь “Роми” 2:1, дане протистояння продовжилось в двох екстра-таймах, де успіх завоював “Порту”. На цей раз пенальті призначили по воротам команди з Італії (117 хвилина). Зі стандартом впорався Теллес — 3:1.
Примітно, що Марега забив в шести поспіль матчах Ліги чемпіонів.
Відзначимо, що вперше з сезону 2014/15 “Порту” дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Крім того додамо, Еррера і Пепе пропустять перший чвертьфінальний матч через перебір жовтих карток.