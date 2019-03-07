"Порту" в овертайме одержал путевку в 1/4 финала Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Представитель Португалии “Порту” в домашней встрече победил римскую “Рому” в противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
На 26 минуте баталии Маноласа “ограбили” на половине поля “Ромы”. Корона с мячом вошел в штрафную, нашел передачей Марегу и уроженец Мали прицельно прострелил на Соареса, которому осталось только подставить ногу. К отдыху “волки” отыгрались. Диего Перотти был сбит в подкате Милитао в чужой штрафной — Де Росси реализовал 11-метровый.
На 52 минуте Марега с нескольких метров расстрелял вратаря Ольсена ударом слета — 2:1. Поскольку первая игра в Риме закончилась в пользу “Ромы” 2:1, данное противостояние продолжилось в двух экстра-таймах, где успех завоевал “Порту”. На этот раз пенальти назначили в ворота команды из Италии (117 минута). Со стандартом справился Теллес — 3:1.
Примечательно, что Марега забил в шести подряд матчах Лиги чемпионов.
Отметим, что впервые с сезона 2014/15 “Порту” дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.
Кроме того добавим, Эррера и Пепе пропустят первый четвертьфинальный матч из-за перебора желтых карточек.