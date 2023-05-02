Портрет Зеленського з'явиться на обкладинці журналу The Atlantic. Його намалював соліст гурту U2 Боно
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Соліст ірландського рок-гурту U2 Пол Девід Г'юсон на прізвисько Боно зобразив президента України Володимира Зеленського для червневої обкладинки The Atlantic, пише УНН з посиланням на twitter журналу.
Деталі
Редактор видання Джефрі Голдберг зазначив, що співак «переймається питаннями свободи та гідності».
«Червневу обкладинку розробив і намалював Боно, який розповів Джефрі Голдбергу, що іноді переробляє та переосмислює обкладинки Atlantic на своєму iPad», – повідомляють на офіційній сторінці журналу.
Обкладинка з портретом Володимира Зеленського на жовто-блакитному тлі має підпис «Вибір між свободою і страхом».
The future of the democratic world will be determined by whether the Ukrainian military can break a stalemate with Russia and drive the country backwards—perhaps even out of Crimea for good. @JeffreyGoldberg and @anneapplebaum report from the front lines: https://t.co/sBjep6imYh pic.twitter.com/0Aws9LvJue— The Atlantic (@TheAtlantic) May 1, 2023
Додатково
У червневому номері журналу опублікують інтервʼю з президентом України, яке записали під час візиту до Києва. Також анонсували репортаж журналістів видання з передової.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Відні відкрилася виставка сучасного українського мистецтва