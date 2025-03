Портрет Зеленського з'явиться на обкладинці журналу The Atlantic. Його намалював соліст гурту U2 Боно

Деталі

Редактор видання Джефрі Голдберг зазначив, що співак «переймається питаннями свободи та гідності».

«Червневу обкладинку розробив і намалював Боно, який розповів Джефрі Голдбергу, що іноді переробляє та переосмислює обкладинки Atlantic на своєму iPad», – повідомляють на офіційній сторінці журналу.

Обкладинка з портретом Володимира Зеленського на жовто-блакитному тлі має підпис «Вибір між свободою і страхом».

The future of the democratic world will be determined by whether the Ukrainian military can break a stalemate with Russia and drive the country backwards—perhaps even out of Crimea for good. @JeffreyGoldberg and @anneapplebaum report from the front lines: https://t.co/sBjep6imYh pic.twitter.com/0Aws9LvJue

— The Atlantic (@TheAtlantic) May 1, 2023

Додатково

У червневому номері журналу опублікують інтервʼю з президентом України, яке записали під час візиту до Києва. Також анонсували репортаж журналістів видання з передової.

