Портал для перевірки фейкових новин створять у Латвії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Найближчим часом у Латвії планують створити інтернет-портал, де можна буде перевірити достовірність публічно поширених новин. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ріхард Козловскіс, передає УНН з посиланням на Delfi.
"Я дуже сподіваюся, що нам вдасться створити єдиний портал, де будь-який житель Латвії зможе з'ясувати справжність інформації", - зазначив він.
З його слів, громадянам не слід сліпо вірити всьому, що вони читають в інтернеті, краще черпати інформацію в офіційно зареєстрованих ЗМІ або держструктурах. Справжність багатьох новин можна швидко перевірити, просто зателефонувавши в оперативні служби, додав він.
На запитання, чи відстежується у передвиборний період в країні поширення всіх неправдивих новин, Козловскіс відповів: "Ми працюємо в цьому напрямку, створений координуючий механізм".
Нагадаємо, ЄС вимагає від соцмереж боротися з фейковими новинами.