Портал для проверки фейковых новостей создадут в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В ближайшее время в Латвии планируют создать интернет-портал, где можно будет проверить достоверность публично распространенных новостей. Об этом сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис, передает УНН со ссылкой на Delfi.
"Я очень надеюсь, что нам удастся создать единый портал, где любой житель Латвии сможет выяснить подлинность информации", - отметил он.
С его слов, жителям не следует слепо верить всему, что они читают в интернете, лучше черпать информацию в официально зарегистрированных СМИ или госструктурах. Подлинность многих новостей можно быстро проверить, просто позвонив в оперативные службы, добавил он.
На вопрос, отслеживается ли в предвыборный период в стране распространение всех ложных новостей, Козловскис ответил: "Мы работаем в этом направлении, создан координирующий механизм".
Напомним, ЕС требует от соцсетей бороться с фейковых новостями.