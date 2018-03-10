Порошенку пропонують заборонити депутатам та їхнім родинам лікуватись за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президенту України Петру Порошенку пропонують заборонити чиновникам, народним депутатам та членам їхніх родин лікуватися, навчатися та відпочивати за кордоном з метою відродження вітчизняної освіти, медицини та попередження вивезення грошей. Відповідну петицію розміщено на сайті Глави держави, передає УНН.
“Пропоную забов’язати всіх членів сімей чиновників та депутатів навчатися, лікуватися та відпочивати в Україні на час каденції цих чиновників та депутатів плюс 5 років після закінчення роботи в органах влади”, — йдеться у петиції.
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На думку її автора, “цей закон буде заохочувати чиновників та депутатів робити свою країну, а саме Україну, розвинутою у всіх напрямках, не дасть спокуси виводити кошти з України для самозбагачення для навчання та відпочинку своєї родини за кордоном”.
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