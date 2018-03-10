Порошенко предлагают запретить депутатам и их семьям лечиться за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают запретить чиновникам, народным депутатам и членам их семей лечиться, учиться и отдыхать за границей с целью возрождения отечественного образования, медицины и предупреждения вывоза денег. Соответствующая петиция размещена на сайте Главы государства, передает УНН.
"Предлагаю обязать всех членов семей чиновников и депутатов учиться, лечиться и отдыхать в Украине на время каденции этих чиновников и депутатов плюс 5 лет после окончания работы в органах власти", - говорится в петиции.
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По мнению ее автора, "этот закон будет поощрять чиновников и депутатов делать свою страну, а именно Украину, развитой во всех направлениях, что не даст соблазна выводить средства из Украины для самообогащения, для учебы и отдыха своей семьи за рубежом".
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