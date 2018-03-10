Порошенко предлагают запретить депутатам и их семьям лечиться за рубежом

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 37912 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 53655 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 57235 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102019 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93019 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103675 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110691 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116985 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122503 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133912 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Порошенко предлагают запретить депутатам и их семьям лечиться за рубежом

Порошенко предлагают запретить депутатам и их семьям лечиться за рубежом

Киев  •  УНН

 • 11456 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Президенту Украины Петру Порошенко предлагают запретить чиновникам, народным депутатам и членам их семей лечиться, учиться и отдыхать за границей с целью возрождения отечественного образования, медицины и предупреждения вывоза денег. Соответствующая петиция размещена на сайте Главы государства, передает УНН.

"Предлагаю обязать всех членов семей чиновников и депутатов учиться, лечиться и отдыхать в Украине на время каденции этих чиновников и депутатов плюс 5 лет после окончания работы в органах власти", - говорится в петиции.

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По мнению ее автора, "этот закон будет поощрять чиновников и депутатов делать свою страну, а именно Украину, развитой во всех направлениях, что не даст соблазна выводить средства из Украины для самообогащения, для учебы и отдыха своей семьи за рубежом".

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