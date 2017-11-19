Порошенку подали петицію з вимогою скоротити кількість депутатів до 250
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. На офіційному сайті Адміністрації Президента України зареєстрована петиція про скорочення чисельності народних депутатів у Верховній Раді України з 450 до 250 осіб, передає УНН.
"У березні 2019 року під час проведення виборів президента України, паралельно провести голосування за зменьшення кількістного складу депутатів Верховної Ради України з 450 до 250 осіб", - йдеться у петиції.
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Така петиція була зареєстрована 14 листопада 2017 року, наразі за неї проголосували 90 осіб з 25 тис. необхідних для її розгляду.