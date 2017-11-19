Порошенко подали петицию с требованием сократить количество депутатов до 250

"В марте 2019 года во время проведения выборов президента Украины, параллельно провести голосование за уменьшения количественного состава депутатов Верховной Рады Украины с 450 до 250 человек", - говорится в петиции.

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Такая петиция была зарегистрирована 14 ноября 2017 года, сейчас за нее проголосовали 90 человек из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.