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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 27670 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 47419 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 56724 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 60782 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 53605 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 95212 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100365 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Порошенко подали петицию с требованием сократить количество депутатов до 250

Порошенко подали петицию с требованием сократить количество депутатов до 250

Киев  •  УНН

 • 17963 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция о сокращении численности народных депутатов в Верховной Раде Украины с 450 до 250 человек, передает УНН.

"В марте 2019 года во время проведения выборов президента Украины, параллельно провести голосование за уменьшения количественного состава депутатов Верховной Рады Украины с 450 до 250 человек", - говорится в петиции.

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Такая петиция была зарегистрирована 14 ноября 2017 года, сейчас за нее проголосовали 90 человек из 25 тыс. необходимых для ее рассмотрения.

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