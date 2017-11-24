Порошенко зустрівся з президентом Румунії
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханісом. Про це повідомляє посольство України в Бухаресті в п'ятницю, 24 листопада, передає УНН.
"Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом в рамках участі у П’ятому Саміті Східного партнерства у Брюсселі", - повідомляє посольство України.
Також зазначається, що Порошенко висловив вдячність румунському колезі за незмінну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
"Глава держави подякував Клаусу Йоханнісу за співавторство Румунії в українському проекті Резолюції ГА ООН "Становище у галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополь (Україна)", який буде розглядатися Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2017 року", - зазначається в повідомленні українського представництва.
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