Порошенко встретился с президентом Румынии

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72475 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 59737 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67571 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75698 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116189 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114652 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142719 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107355 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108782 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Порошенко встретился с президентом Румынии

Порошенко встретился с президентом Румынии

Киев  •  УНН

 • 14746 просмотра

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханисом. Об этом сообщает посольство Украины в Бухаресте в пятницу, 24 ноября, передает УНН.

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Румынии Клаусом Йоханниса в рамках участия в Пятом саммите Восточного партнерства в Брюсселе", - сообщает посольство Украины.

Также отмечается, что Порошенко выразил благодарность румынскому коллеге за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Глава государства поблагодарил Клауса Йоханниса за соавторство Румынии в украинском проекте резолюции ГА ООН "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)", который будет рассматриваться Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года", - отмечается в сообщении украинского представительства.

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