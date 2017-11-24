Порошенко встретился с президентом Румынии
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханисом. Об этом сообщает посольство Украины в Бухаресте в пятницу, 24 ноября, передает УНН.
"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Румынии Клаусом Йоханниса в рамках участия в Пятом саммите Восточного партнерства в Брюсселе", - сообщает посольство Украины.
Также отмечается, что Порошенко выразил благодарность румынскому коллеге за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Глава государства поблагодарил Клауса Йоханниса за соавторство Румынии в украинском проекте резолюции ГА ООН "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)", который будет рассматриваться Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года", - отмечается в сообщении украинского представительства.
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