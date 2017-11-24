Порошенко встретился с президентом Румынии

"Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Румынии Клаусом Йоханниса в рамках участия в Пятом саммите Восточного партнерства в Брюсселе", - сообщает посольство Украины.

Также отмечается, что Порошенко выразил благодарность румынскому коллеге за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Глава государства поблагодарил Клауса Йоханниса за соавторство Румынии в украинском проекте резолюции ГА ООН "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)", который будет рассматриваться Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года", - отмечается в сообщении украинского представительства.

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