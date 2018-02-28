Порошенко: ЗСУ слід укріпити настільки, щоб вони змогли звільнити окуповані території
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Збройні сили України необхідно укріпити настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, а й спроможні звільнити окуповані території. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив на прес-конференції "Виклики - 2018", передає кореспондент УНН.
"Наші ЗСУ слід укріпити настільки, щоб вони були не лише обороноздатними, але й спроможними звільнити окуповані території. Це наше безумовне право, і воно має бути забезпечене достатнім військовим потенціалом", - заявив П.Порошенко.
В той же час Президент заявив про необхідність дотримуватись мінських домовленостей і наполягати на тому, аби миротворча місія ООН зайшла в Україну на вигідних умовах.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що наразі вже є дві кандидатури на посаду командувача Об’єднаних сил.