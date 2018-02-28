Порошенко: ВСУ следует укрепить так, чтобы они смогли освободить оккупированные территории
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Вооруженные силы Украины необходимо укрепить настолько, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил на пресс-конференции "Вызовы - 2018", передает корреспондент УНН.
"Наши ВСУ следует укрепить так, чтобы они были не только обороноспособными, но и способными освободить оккупированные территории. Это наше безусловное право, и оно должно быть обеспечено достаточным военным потенциалом", - заявил П.Порошенко.
В то же время Президент заявил о необходимости соблюдать минские договоренности и настаивать на том, чтобы миротворческая миссия ООН зашла в Украину на выгодных условиях.
Напомним, П.Порошенко заявил, что сейчас уже есть две кандидатуры на должность командующего Объединенных сил.