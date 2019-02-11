Порошенко змінив склад Національної інвестиційної ради
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко видав указ, згідно з яким заступника голови його адміністрації назначено секретарем Національної інвестиційної ради. Також до цього консультативно-дорадчого органу при президенті включено міністра фінансів та голову Нацбанку, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт президента.
Секретарем Національної інвестиційної ради назначено Сергія Марченка - заступника голови Адміністрації президента.
Також до складу органу введено Оксану Макарову - міністра фінансів, і Якова Смолія - голову Нацбанку.
Нагадаємо, наприкінці травня минулого року Порошенко зібрав перше засідання Національної інвестиційної ради.