Порошенко змінив склад Національної інвестиційної ради

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Президент Петро Порошенко видав указ, згідно з яким заступника голови його адміністрації назначено секретарем Національної інвестиційної ради. Також до цього консультативно-дорадчого органу при президенті включено міністра фінансів та голову Нацбанку, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт президента.