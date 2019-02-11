Порошенко изменил состав Национального инвестиционного совета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Петр Порошенко издал указ, согласно которому заместитель главы его администрации назначен секретарем Национального инвестиционного совета. Также в этот консультативно-совещательный орган при президенте включены министр финансов и глава Нацбанка, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт президента.
Секретарем Национального инвестиционного совета назначен Сергея Марченко - заместитель главы Администрации президента.
Также в состав органа введена Оксана Макарова - министр финансов, и Яков Смолий - председатель Нацбанка.
Напомним, в конце мая прошлого года Порошенко собрал первое заседание Национального инвестиционного совета .