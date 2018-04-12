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Порошенко збирається обговорити поведінку Кремля з Меркель і Макроном

Порошенко збирається обговорити поведінку Кремля з Меркель і Макроном

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко збирається обговорити поведінку Кремля з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном під час травневої зустрічі в німецькому Ахені. Про це він заявив під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко заявив, що "холодна війна" в гібридній формі кремлівського приготування вже триває

"Якщо раніше дехто волів сприймати поведінку Кремля, як пустощі розбещеного підлітка, то зараз нарешті настав час ставитись до неї, цієї поведінки, як до серйозних злочинів, які вимагають рішучої, широкої, і добре скоординованої реакції. Ми можемо констатувати, що світ опинився на краю надзвичайно небезпечної прірви і наша з вами доля залежить від того, наскільки адекватними будуть наші дії", - підкреслив П.Порошенко.

З його слів, саме цьому було присвячено чимало уваги під час його зустрічі з канцлером Німеччини.

"Ця тема безумовно згодом буде на порядку денному моєї зустрічі в німецькому Ахені", - резюмував П.Порошенко.

Нагадаємо, П.Порошенко, говорячи про ситуацію у Сирії, заявив, що РФ продовжує глумитись над міжнародним правом.

Як повідомляв УНН, лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні - без РФ.

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