Порошенко збирається обговорити поведінку Кремля з Меркель і Макроном
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко збирається обговорити поведінку Кремля з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном під час травневої зустрічі в німецькому Ахені. Про це він заявив під час Київського безпекового форуму, передає кореспондент УНН.
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"Якщо раніше дехто волів сприймати поведінку Кремля, як пустощі розбещеного підлітка, то зараз нарешті настав час ставитись до неї, цієї поведінки, як до серйозних злочинів, які вимагають рішучої, широкої, і добре скоординованої реакції. Ми можемо констатувати, що світ опинився на краю надзвичайно небезпечної прірви і наша з вами доля залежить від того, наскільки адекватними будуть наші дії", - підкреслив П.Порошенко.
З його слів, саме цьому було присвячено чимало уваги під час його зустрічі з канцлером Німеччини.
"Ця тема безумовно згодом буде на порядку денному моєї зустрічі в німецькому Ахені", - резюмував П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко, говорячи про ситуацію у Сирії, заявив, що РФ продовжує глумитись над міжнародним правом.
Як повідомляв УНН, лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні - без РФ.