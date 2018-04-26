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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Порошенко заявив, що Україна буде вдосконалювати законодавство по радіоактивних відходах

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна буде продовжувати вдосконалювати законодавство з питань поводження з радіоактивними відходами. Про це під час урочистих заходів до річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

Порошенко заявив, що Україна буде вдосконалювати законодавство по радіоактивних відходах

"Хочу наголосити на тому, що ми будемо продовжувати вдосконалювати українське законодавство з питань поводження з радіоактивними відходами. Разом із нашими спеціалістами працюють фахівці з Нідерландів, Франції, Німеччини, Іспанії, Швеції", - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНН, у грудні 2018 року нове безпечне укриття над Чорнобильською АЕС буде введено в експлуатацію. Про це під час урочистих заходів до річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко.

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