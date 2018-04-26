Порошенко заявив, що Україна буде вдосконалювати законодавство по радіоактивних відходах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Україна буде продовжувати вдосконалювати законодавство з питань поводження з радіоактивними відходами. Про це під час урочистих заходів до річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Хочу наголосити на тому, що ми будемо продовжувати вдосконалювати українське законодавство з питань поводження з радіоактивними відходами. Разом із нашими спеціалістами працюють фахівці з Нідерландів, Франції, Німеччини, Іспанії, Швеції", - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНН, у грудні 2018 року нове безпечне укриття над Чорнобильською АЕС буде введено в експлуатацію. Про це під час урочистих заходів до річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко.