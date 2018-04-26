Порошенко заявил, что Украина будет совершенствовать законодательство по радиоактивным отходам

"Хочу подчеркнуть, что мы будем продолжать совершенствовать украинское законодательство по вопросам обращения с радиоактивными отходами. Вместе с нашими специалистами работают специалисты из Нидерландов, Франции, Германии, Испании, Швеции", - заявил Порошенко.



Как сообщал УНН, в декабре 2018 новое безопасное укрытие над Чернобыльской АЭС будет введено в эксплуатацию. Об этом во время торжественных мероприятий к годовщине Чернобыльской трагедии сообщил Президент Украины Петр Порошенко.