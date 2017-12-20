Порошенко заявив, що прийняв рішучі кроки щодо посилення українського угруповання на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявляє, що небезпека ескалації з боку агресора зростає, але Україна готова до будь-якого сценарію. Про це Порошенко заявив сьогодні під час зустрічі із представниками ініціативної групи “Перше грудня” та іншими авторитетними представниками української інтелігенції, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
"Якщо це пов’язувати із різким і провокативним виходом Росії із СЦКК (Спільного центру контролю та координації — ред.), із значними труднощами, з якими ми зіткнулися у звільненні українських заручників, які без суду та слідства, незаконно, перебувають на окупованій території, то можу наголосити, що небезпека ескалації конфлікту, на жаль, зростає”, — сказав Порошенко.
Він зауважив, що нині непроста ситуація на лінії фронту. За словами Президента, вчора ввечері, вперше за багато днів, були нанесені удари по українських позиціях із систем залпового вогню “Град”.
Водночас, Глава держави переконаний в силі українського війська, яке було відбудовано спільними зусиллями. Президент розповів, що прийняв рішучі кроки щодо посилення українського угруповання на Донбасі.
“Ми готові зустріти будь-який сценарій”, — зауважив Президент.
Нагадаємо, за словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, Росія вивела своїх офіцерів з СЦКК, щоб почати активізацію військових дій на сході України.