Порошенко заявил, что принял решительные шаги по усилению украинской группировки на Донбассе

"Если это связывать с резким и провокационным выходом России из СЦКК (Совместного центра контроля и координации - ред.), со значительными трудностями, с которыми мы столкнулись в освобождении украинских заложников, без суда и следствия, незаконно, находятся на оккупированной территории, то могу отметить, что опасность эскалации конфликта, к сожалению, растет", - сказал Порошенко.

Он отметил, что сейчас непростая ситуация на линии фронта. По словам Президента, вчера вечером, впервые за много дней, были нанесены удары по украинским позициям из систем залпового огня "Град".

В то же время, Глава государства убежден в силе украинского войска, которое было восстановлено совместными усилиями. Президент рассказал, что принял решительные шаги по усилению украинской группировки на Донбассе.

"Мы готовы встретить любой сценарий", - отметил Президент.

Напомним, по словам секретаря СНБО Александра Турчинова, Россия вывела своих офицеров с СЦКК, чтобы начать активизацию военных действий на востоке Украины.