Порошенко заявив, що меморіал Небесної сотні має бути не в "радянських традиціях"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Спорудженням меморіалу Небесної сотні Україна має відійти від Радянського Союзу і радянських традицій і тут важлива думка родин Небесної сотні. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з архітекторами щодо проекту меморіалу, передає кореспондент УНН.
"Цим меморіалом, цим музеєм ми маємо остаточно відійти від Радянського Союзу і радянських традицій. Я не знаю сьогодні переможців і навмисно не висловлював свою позицію, коли дивився на представлені на Майдані Незалежності зразки. Деякі мені не подобались, деякі надихали. Але важливо, щоб брало за серце кожного, хто до них підійде. Дуже важливо і думка родин Небесної сотні", - підкреслив Президент.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав закон щодо забезпечення будівництва меморіально-музейного комплексу героїв Небесної сотні.