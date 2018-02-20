Порошенко заявил, что мемориал Небесной сотни должен быть не в "советских традициях"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Сооружением мемориала Небесной сотни Украина должна отойти от Советского Союза и советских традиций и здесь важно мнение семей Небесной сотни. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с архитекторами по проекту мемориала, передает корреспондент УНН.
"Этим мемориалом, этим музеем мы должны окончательно отойти от Советского Союза и советских традиций. Я не знаю сегодня победителей и намеренно не высказывал свою позицию, когда смотрел на представленные на Майдане Независимости образцы. Некоторые мне не нравились, некоторые вдохновляли. Но важно, чтобы брало за сердце каждого, кто к ним подойдет. Очень важно и мнение семей Небесной сотни", - подчеркнул Президент.
Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон о обеспечения строительства мемориально-музейного комплекса героев Небесной сотни.