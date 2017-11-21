Порошенко заявив про твердий намір привести Україну до членства в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив про твердий намір привести України до членства в НАТО. Про це він сьогодні сказав під час виступу з нагоди Дня десантника на Михайлівській площі у Києві, передає УНН.
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"Ми впроваджуємо ще один стандарт Північно-Атлантичного альянсу, до членства в якому маю твердий намір привести Україну", - сказав він, говорячи про рішення змінити колір українського десанту на темно-бордовий.
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Нагадаємо, Генсек НАТО заявив про відкритість Альянсу до членства України.