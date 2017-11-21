Порошенко заявил о твердом намерении привести Украину к членству в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил о твердом намерении привести Украину к членству в НАТО. Об этом он сказал во время выступления по случаю Дня десантника на Михайловской площади в Киеве, передает УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко на саммите "Восточного партнерства" определит новые рубежи на пути в ЕС
"Мы внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором твердо намерен привести Украину", - сказал он, говоря о решении изменить цвет украинского десанта на темно-бордовый.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вступление в НАТО поддерживают 62% украинский
Напомним, Генсек НАТО заявил о открытость к членству Украины .