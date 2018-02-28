Президент заявив про необхідність призначення цивільного міністра оборони
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Навіть під час війни необхідно призначити цивільного міністра оборони України. Про це Президент України Петро Порошенко заявив на прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Навіть під час війни ми маємо прийняти призначення цивільного міністра оборони. Розділити позиції головнокомандуючого і начальника штабу, зробити низку великих реформ для того, щоби перевести країну на стандарти НАТО і імплементувати норми, які я зазначив у стратегічному оборонному бюлетені, який був затверджений указом президента", - заявив П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, найближчим часом Президент України Петро Порошенко проведе реорганізацію управління підрозділів Збройних сил на сході держави.