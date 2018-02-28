Президент заявил о необходимости назначения гражданского министра обороны

"Даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны. Разделить позиции головнокомандующего и начальника штаба, сделать ряд крупных реформ для того, чтобы перевести страну на стандарты НАТО и имплементировать нормы, которые я отметил в стратегическом оборонном бюллетене, который был утвержден указом Президента", - заявил П.Порошенко.

Как сообщал УНН, в ближайшее время Президент Украины Петр Порошенко проведет реорганизацию управления подразделений Вооруженных сил на востоке страны.