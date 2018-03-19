Порошенко запропонував кувейтським інвесторам долучитися до приватизації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з керуючим директором Кувейтської інвестиційної адміністрації Фаруком Алі Бастакі та керівництвом Кувейтського фонду арабського економічного розвитку закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі АПУ.
Були обговорені шляхи активізації фінансового та інвестиційного співробітництва між Україною і Кувейтом, а також подальші спільні практичні кроки у цьому напрямку.
Президент України поінформував про останні зміни в українському законодавстві задля полегшення діяльності іноземних інвесторів. Глава держави запросив кувейтський бізнес розширювати інвестиції в Україну та закликав кувейтських інвесторів взяти участь у приватизації в Україні.
Нагадаємо, Україна домовилась з Кувейтом про постачання озброєння.