Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АПУ.
Были обсуждены пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении.
Президент Украины проинформировал о последних изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов. Глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину и призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.
Напомним, Украина договорилась с Кувейтом о поставках вооружений.