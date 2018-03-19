Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине

Были обсуждены пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении.

Президент Украины проинформировал о последних изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов. Глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину и призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.

Напомним, Украина договорилась с Кувейтом о поставках вооружений.