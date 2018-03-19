Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 8063 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13811 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 60304 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72436 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101704 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109015 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116471 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121826 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132928 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине

Порошенко предложил кувейтским инвесторам принять участие в приватизации в Украине

Киев  •  УНН

 • 9902 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с управляющим директором Кувейтской инвестиционной администрации Фаруком Али Бастаки и руководством Кувейтского фонда арабского экономического развития призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АПУ.

Были обсуждены пути активизации финансового и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Кувейтом, а также дальнейшие совместные практические шаги в этом направлении.

Президент Украины проинформировал о последних изменениях в украинском законодательстве для облегчения деятельности иностранных инвесторов. Глава государства пригласил кувейтский бизнес расширять инвестиции в Украину и призвал кувейтских инвесторов принять участие в приватизации в Украине.

Напомним, Украина договорилась с Кувейтом о поставках вооружений.

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