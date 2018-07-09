Порошенко закликав ЄС продовжити тиск на Росію

КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз продовжити тиск на Російську Федерацію. Про це він заявив на спільному брифінгу з главою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає УНН.