Порошенко закликав ЄС продовжити тиск на Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз продовжити тиск на Російську Федерацію. Про це він заявив на спільному брифінгу з главою Європейської ради Дональдом Туском і головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером за підсумками саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає УНН.
“Я хочу закликати столицю Європейського Союзу продовжувати тиск на Російську Федерацію, доки не буде змінена її поведінка”, — наголосив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС закликав Росію звільнити українських політв’язнів
Крім того, Порошенко вчергове закликав ЄС зупинити будівництво “Північного потоку-2”.