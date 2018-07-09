Порошенко призвал ЕС продолжить давление на Россию

"Я хочу призвать столицу Европейского Союза продолжать давление на Российскую Федерацию, пока не будет изменено ее поведение", - подчеркнул он.

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Кроме того, Порошенко в очередной раз призвал ЕС остановить строительство "Северного потока-2".