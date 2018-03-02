Порошенко закликав українців "прикрутити опалення" в оселях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав українців на декілька днів прикрутити опалення, а державні установи — зменшити температуру в приміщеннях. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За його словами, “Прикрути” — це ініціатива “Нафтогаз України”, який закликає українців "згуртуватися проти провокації Кремля".
“„Газпром“, програвши Україні в Стокгольмському арбітражі, знизив на 20 відсотків тиск у газопроводах на своєму боці системи, щоб дискредитувати Україну. Щоб зруйнувати цей сценарій — достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус”, — написав П.Порошенко.
Президент заявив, що особисто долучився до цієї ініціативи та закликав “прикрутити опалення” громадян.
“Приєднуючись до цієї ініціативи особисто, я також закликаю всі державні установи зменшити по можливості температуру в приміщеннях. Так само прошу громадян на декілька днів прикрутити опалення лише на один градус, або максимально уникати втрат тепла в будинках”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості рекомендувало до 6 березня скасувати заняття у школах та вишах та закликало підприємства протягом цього часу економити газ.