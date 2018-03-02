Порошенко призвал украинцев "прикрутить отопление" в домах

По его словам, "Прикрути" - это инициатива "Нафтогаз Украины", который призывает украинцев "сплотиться против провокации Кремля".

""Газпром", проиграв Украине в Стокгольмском арбитраже, снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, чтобы дискредитировать Украину. Чтобы разрушить этот сценарий - достаточно на несколько дней уменьшить в домах температуру на один градус", - написал П.Порошенко.

Президент заявил, что лично присоединился к этой инициативе и призвал "прикрутить отопление" граждан.

"Присоединяясь к этой инициативе лично, я также призываю все государственные учреждения уменьшить по возможности температуру в помещениях. Также прошу граждан на несколько дней прикрутить отопления только на один градус, или максимально избегать потери тепла в домах", - отметил он.

Как сообщал УНН, Министерство энергетики и угольной промышленности рекомендовало до 6 марта отменить занятия в школах и вузах и призвало предприятия в течение этого времени экономить газ.