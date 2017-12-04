Порошенко закликав у другому читанні Бюджету-2018 продовжити мораторій на перевірки бізнесу

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 184646 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 189617 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 322001 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 224913 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 330538 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 215934 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 240775 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 255222 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 247172 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136442 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
 м/с
79 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

Суд залишив полковника Лапіна під вартою та зобов’язав доставити його до лікарні для лікування

26 березня, 17:34 • 36587 перегляди
Під москвою скоєно напад на офіцера міноборони рф: кілера знайшли мертвим

Під москвою скоєно напад на офіцера міноборони рф: кілера знайшли мертвим

26 березня, 18:10 • 27800 перегляди
Норвегія виділяє 95 млн доларів для фінансування імпорту газу в Україну

Норвегія виділяє 95 млн доларів для фінансування імпорту газу в Україну

26 березня, 18:18 • 28655 перегляди
У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

У Харкові пролунало щонайменше 15 вибухів: росія атакує дронами, палають склади

26 березня, 19:35 • 31745 перегляди
У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

У Дніпрі після атаки дронів спалахнули одразу три пожежі - ОВА

26 березня, 21:27 • 40445 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 149329 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 184640 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 321988 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 330525 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 283650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 102444 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 90668 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 125952 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 143172 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 148431 перегляди
Актуальне
Порошенко закликав у другому читанні Бюджету-2018 продовжити мораторій на перевірки бізнесу

Порошенко закликав у другому читанні Бюджету-2018 продовжити мораторій на перевірки бізнесу

Київ • УНН

 • 13312 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко при розгляді проекту бюджету на 2018 рік у другому читанні закликав продовжити мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

Луценко зазначила, що президент підтримує вчасний розгляд проекту бюджету на 2018 рік у другому читанні, але “наполягає і впевнений в тому, що в ньому будуть враховані і перехідні положення по спецконфіскату 2017 року, і враховані соціальні позиції та враховані пропозиції Глави держави як головнокомандувача на національну безпеку і оборону, на продовження експерименту по дорогах, на посилення і розвиток сільської інфраструктури, на виділення і додаткове виділення коштів на сільську медицину, що дасть можливість громадянам України відчути, що конфісковані кошти працюють на українських громадян”, — наголосила депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент гарантував бізнесу полегшення життя

Крім того, Луценко додала, що президент звертається до Верховної Ради та Комітету Верховної Ради з питань бюджету: “У зв’язку з тим, що у 2017 році був оголошений мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу, президент України звертається до народних депутатів: при розгляді бюджету на 2018 рік обов’язково продовжити цей ефективний механізм зниження адміністративного тиску на бізнес. Продовжити на 2018 рік мораторій на перевірки”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.20
Bitcoin
$87,658.20
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,065.90
Ethereum
$2,030.56