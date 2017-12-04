Порошенко закликав у другому читанні Бюджету-2018 продовжити мораторій на перевірки бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко при розгляді проекту бюджету на 2018 рік у другому читанні закликав продовжити мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу. Про це під час засідання Погоджувальної ради заявила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.
Луценко зазначила, що президент підтримує вчасний розгляд проекту бюджету на 2018 рік у другому читанні, але “наполягає і впевнений в тому, що в ньому будуть враховані і перехідні положення по спецконфіскату 2017 року, і враховані соціальні позиції та враховані пропозиції Глави держави як головнокомандувача на національну безпеку і оборону, на продовження експерименту по дорогах, на посилення і розвиток сільської інфраструктури, на виділення і додаткове виділення коштів на сільську медицину, що дасть можливість громадянам України відчути, що конфісковані кошти працюють на українських громадян”, — наголосила депутат.
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Крім того, Луценко додала, що президент звертається до Верховної Ради та Комітету Верховної Ради з питань бюджету: “У зв’язку з тим, що у 2017 році був оголошений мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу, президент України звертається до народних депутатів: при розгляді бюджету на 2018 рік обов’язково продовжити цей ефективний механізм зниження адміністративного тиску на бізнес. Продовжити на 2018 рік мораторій на перевірки”.