Порошенко призвал во втором чтении бюджета-2018 продлить мораторий на проверки бизнеса

Луценко отметила, что президент поддерживает своевременное рассмотрение проекта бюджета на 2018 год во втором чтении, но "настаивает и уверен в том, что в нем будут учтены и переходные положения по спецконфискату 2017 года, и учтены социальные позиции и учтены предложения Главы государства как главнокомандующего на национальную безопасность и оборону, на продолжение эксперимента по дорогам, на усиление и развитие сельской инфраструктуры, на выделение и дополнительное выделение средств на сельскую медицину, что позволит гражданам Украины почувствовать, что конфискованные средства работают на украинских граждан", - подчеркнула депутат.

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Кроме того, Луценко добавила, что президент обращается к Верховной Раде и Комитету Верховной Рады по вопросам бюджета: "В связи с тем, что в 2017 году был объявлен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, президент Украины обращается к народным депутатам: при рассмотрении бюджета на 2018 год обязательно продолжить этот эффективный механизм снижения административного давления на бизнес. Продлить на 2018 мораторий на проверки ".