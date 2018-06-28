Порошенко закликав Раду якнайшвидше скасувати депутатську недоторканність

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КИЇВ. 28 червня. УНН. Верховна Рада України не повинна зволікати з голосуванням змін до Конституції України щодо скасування депутатської недоторканності. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко з нагоди Дня Конституції України біля пам’ятника Пилипу Орлику у Києві, передає кореспондент УНН.

“Я не бачу жодних причин, щоб зволікати зі скасуванням депутатської недоторканності. Під час судової реформи ми скасували недоторканність суддів... Я впевнений, що така сама доля має чекати і моїх конституційних пропозицій про недоторканність депутатів”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, Конституційний суд України визнав конституційним законопроект Президента Петра Порошенка про скасування депутатської недоторканості народних депутатів з набранням чинності з 1 січня 2020 року.

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