Порошенко закликав Раду якнайшвидше скасувати депутатську недоторканність

“Я не бачу жодних причин, щоб зволікати зі скасуванням депутатської недоторканності. Під час судової реформи ми скасували недоторканність суддів... Я впевнений, що така сама доля має чекати і моїх конституційних пропозицій про недоторканність депутатів”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, Конституційний суд України визнав конституційним законопроект Президента Петра Порошенка про скасування депутатської недоторканості народних депутатів з набранням чинності з 1 січня 2020 року.