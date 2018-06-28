Порошенко призвал Раду как можно скорее отменить депутатскую неприкосновенность

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 73286 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118368 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138627 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182116 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 июня. УНН. Верховная Рада Украины не должна тянуть с голосованием изменений в Конституцию Украины относительно отмены депутатской неприкосновенности. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня Конституции Украины возле памятника Пилипу Орлику в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Я не вижу никаких причин, чтобы тянуть с отменой депутатской неприкосновенности. Во время судебной реформы мы отменили неприкосновенность судей... Я уверен, что такая же судьба должна ждать и моих конституционных предложений о неприкосновенности депутатов", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект Президента Петра Порошенко об отмене депутатской неприкосновенности народных депутатов со вступлением в силу с 1 января 2020 года.

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