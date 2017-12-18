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Порошенко закликав Раду прискорити розгляд кандидатур до складу КСУ - І.Луценко

Порошенко закликав Раду прискорити розгляд кандидатур до складу КСУ - І.Луценко

Київ • УНН

 • 10268 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду прискорити розгляд кандидатур до складу Конституційного суду. Про це сьогодні на Погоджувальній раді керівників фракцій і голів комітетів заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко, передає кореспондент УНН.

"Президент України закликає парламент, зокрема профільний комітет, який буде розглядати на своєму засіданні ще дві кандидатури до складу КСУ, прискорити це запитання і як можна швидше завершити процес набору суддів КСУ”, — заявила Луценко.

Нардеп нагадала, що зараз затверджені 14 з 18 кандидатур до складу КСУ. За словами Луценко, сьогодні комісія при президентові внесе дві кандидатури в КСУ. Нагадаємо, 13 грудня з’їзд суддів обрав на посаду судді Конституційного суду України Віктора Городовенка.

Нагадаємо, 12 грудня вибори голови Конституційного суду України не відбулися.

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