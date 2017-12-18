Порошенко призвал Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав КСУ - И. Луценко

"Президент Украины призывает парламент, в частности профильный комитет, который будет рассматривать на своем заседании еще две кандидатуры в состав КСУ, ускорить этот вопрос и как можно скорее завершить процесс набора судей КСУ", - заявила Луценко.

Нардеп напомнила, что сейчас утверждены 14 из 18 кандидатур в состав КСУ. По словам Луценко, сегодня комиссия при президенте внесет две кандидатуры в КСУ. Напомним, 13 декабря съезд судей избрал на должность судьи Конституционного суда Украины Виктора Городовенко.

Напомним, 12 декабря выборы главы Конституционного суда Украины не состоялись.