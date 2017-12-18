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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 14088 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 18:32 • 100849 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102815 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 103094 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 117475 просмотра

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10 марта, 11:47 • 103628 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Порошенко призвал Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав КСУ - И. Луценко

Порошенко призвал Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав КСУ - И. Луценко

Киев  •  УНН

 • 10268 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду ускорить рассмотрение кандидатур в состав Конституционного суда. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявила представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает корреспондент УНН.

"Президент Украины призывает парламент, в частности профильный комитет, который будет рассматривать на своем заседании еще две кандидатуры в состав КСУ, ускорить этот вопрос и как можно скорее завершить процесс набора судей КСУ", - заявила Луценко.

Нардеп напомнила, что сейчас утверждены 14 из 18 кандидатур в состав КСУ. По словам Луценко, сегодня комиссия при президенте внесет две кандидатуры в КСУ. Напомним, 13 декабря съезд судей избрал на должность судьи Конституционного суда Украины Виктора Городовенко.

Напомним, 12 декабря выборы главы Конституционного суда Украины не состоялись.

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